Enivaldo Ribeiro acompanha superintendente da STTP em Brasília

Na tarde dessa quinta-feira, 2, o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, esteve acompanhando o superintendente da STTP, Félix Neto, durante encontro realizado na empresa pública Serpro, sendo recebido pelo diretor de Relacionamento com Clientes, André de Cesero.

Foto: Codecom/CG

A prefeitura de Campina Grande se prepara para aderir ao sistema Radar e ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), uma solução que vai permitir ao cidadão receber notificações de forma eletrônica e com desconto de 40%.

Diferente do modo atual de notificação pelo órgão autuador, o acesso às informações de infrações do veículo podem ser feitas a qualquer momento e lugar.

A intenção é que as soluções estejam em funcionamento em Campina Grande ainda no mês de fevereiro.

Foto: Codecom/CG

O vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, oportunamente, solicitou à diretoria da Serpro estudos técnicos para a adoção de medidas de modernização do gerenciamento da STTP.

O Serpro é uma empresa pública, do Governo Federal, que desenvolve soluções tecnológicas que viabilizam as ações estratégicas do Estado brasileiro, com liderança no mercado de TI para o setor público.

No mês passado a STTP também reuniu gestores de trânsito de diversos municípios, objetivando a apresentação pela empresa Serpro, do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e do novo talonário eletrônico Radar, ambos como solução integrada para a gestão dos processos administrativos decorrentes de infrações de trânsito.

.