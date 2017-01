Engenheiro recebe cidadania na CMJP e diz que viver em JP foi a escolha mais feliz

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) outorgou, na manhã desta sexta-feira (20), o Título de Cidadão Pessoense ao engenheiro civil Marco Antônio Ruchet Pires. O paulistano recebeu a homenagem das mãos do vereador Dinho (PMN) e agradeceu o gesto reafirmando sua ligação pessoal com a Capital paraibana.

“Vim acompanhando uma amiga e me apaixonei por João Pessoa. Em três meses, me mudei para cá sem conhecer ninguém. Foi a escolha mais feliz que eu poderia fazer para a minha vida, uma honra do destinho vir morar em um lugar tão maravilhoso”, garantiu.

Em seu discurso de justificativa, Dinho detalhou a trajetória de sucesso profissional do engenheiro, que foi responsável por importantes obras na cidade de João Pessoa, a exemplo do Centro de Convenções, da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, como também da catedral da Igreja Universal do Reino de Deus.

“Além de tudo isso, o seu lado humano e solidário é exercido através de participações em projetos sociais em entidades religiosas. É uma homenagem que faço com muita felicidade e muito orgulho, pela história desse cidadão que, com muita dedicação, destaca-se através de suas atividades gerando emprego e renda para o nosso Município. Você, meu amigo Marco, é mais que merecedor deste Título de Cidadão Pessoense”, salientou Dinho.

Já o homenageado se emocionou bastante ao lembrar os últimos 17 anos vivendo em João Pessoa e o que ele conseguiu construir na cidade. Segundo Marco Ruchet, o maior sentimento que ele tem é de gratidão.

“Tudo o que posso é retribuir o carinho que recebi dos pessoenses”, comentou.

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) também participou da solenidade na condição de amigo do engenheiro civil.

“Desde que ele chegou de São Paulo e instalou suas empresas aqui, temos uma ótima relação, e considero que a Câmara faz uma homenagem muito justa neste dia de hoje”, disse.

A solenidade ocorrida no Plenário Senador Humberto Lucena foi secretariada pelo vereador Bosquinho (PSC) e contou com a presença da presidenta do Conselho Regional de Engenharia da Paraíba (Crea-PB), Giucélia Figueiredo; dos coordenadores estaduais do Moto Clube Bodes do Asfalto, Eduardo Medeiros e Rubens Neto; além de amigos e familiares de Marco Ruchet.

Mais informações do homenageado

Além da formação em engenharia eletrônica e civil, o Marco Antônio Ruchet Pires é graduado em Administração de Empresas, bacharel em Direito e pós-graduado em avaliações e perícias em engenharia.

É sócio-gerente da Empresa de Consultoria e Impermeabilização em Engenharia desde 1989, onde atua nas áreas de consultoria, auditoria, gerenciamento, elaboração de projetos e custos, construções, fiscalização de obras, capacitação de funcionários, administração geral de empresas, cursos, laudos e perícias judiciais.

Também atuou como perito judicial no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), como conselheiro executivo do Crea-PB e como diretor na área de impermeabilização em construção civil no Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia (Ibape).