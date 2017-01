Energisa inaugura Subestação da Borborema em Campina Grande

Foto: Ascom

Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, a Energisa entregou a cidade de Campina Grande a Subestação Borborema, um investimento de mais de R$ 5 milhões, que vai beneficiar 29 mil clientes da região. Com 22,5 MVA de potência, a nova subestação vai garantir a redução das perdas elétricas e carregamento dos alimentadores das Subestações Campina Grande II e Bela Vista.

Na solenidade de inauguração, que aconteceu nesta manhã, estiveram presentes autoridades como o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, o vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro, o deputado federal, Romulo Gouveia, o vereador Bruno Leal, o secretário de planejamento André Agra e o secretário de indústria e comércio Luiz Alberto.

O diretor-presidente da Energisa Paraíba e Energisa Borborema, André Theobald, explicou que essa subestação tem o objetivo de ajudar a reforçar a capacidade de Campina Grande de receber mais indústrias e empreendimentos imobiliários.

“Essa subestação vai equilibrar a distribuição de energia para manter a robustez do sistema e garantir a expansão do consumo de energia e melhoria nos níveis de tensão, além de reduzir as faltas de energia e garantir a recomposição com mais agilidade”.

Foto: Ascom

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse que o crescimento da cidade está acontecendo em parceria com a Energisa que tem feito muitos investimentos para garantir a qualidade do sistema elétrico campinense.

“Possuímos um sistema estável e que está preparado para receber qualquer porte de indústria que venha a se instalar na cidade. Temos certeza que Campina está preparada para o desenvolvimento”.

O deputado federal, Romulo Gouveia, enfatizou a parceria que a Energisa tem com Campina Grande e com a Paraíba. Segundo ele, a empresa fez investimentos primordiais para garantir o crescimento do estado e uma energia de qualidade a toda população.

“Esse aporte é muito importante para a economia de Campina que tem muito potencial para crescer, além disso, a subestação está localizada em uma região que tem muito espaço para crescimento imobiliário”.

Foto: Ascom

O deputado também falou sobre as ações da Energisa na área social e cultural. “O projeto de eficiência energética do hospital da FAP, a parceria com o IPESQ e as atividades culturais que ela promove são grandes fomentadoras de desenvolvimento e igualdade para a população. Essas atitudes mostram que a preocupação da empresa vai muito além da entrega de energia”, ressaltou.

Para finalizar o diretor-presidente, André Theobald informou que no dia 22 de fevereiro será feito o lançamento da 15º edição do projeto Primeira Leitura, que contará, em quadrinhos, a história do campinense Paulo Pontes.