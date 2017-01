Energisa explica motivo de interrupção de energia em algumas localidades

Em nota a Energisa explicou motivo por algumas localidades de Campina Grande e outras cidades terem ficado sem energia na manhã desta segunda-feira, 23.

Veja a nota na íntegra

A Energisa lamenta informar que um acidente dentro da Subestação Distrito, na região metropolitana de João Pessoa, causou a morte de um colaborador e provocou a suspensão no abastecimento de energia esta manhã na região.

Com 16 anos de experiência, o eletricista de linha viva José Leonídio de Melo Santos, de 37 anos, foi vítima de choque elétrico. As causas do acidente estão sendo apuradas.