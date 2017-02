Energisa detalha modificação na tarifa de energia em Campina e mais 5 cidades

​A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 31, em Brasília, a Revisão Tarifária Periódica da Energisa Borborema (EBO), que valerá a partir de 4 de fevereiro de 2017.

A redução para consumidor da Baixa Tensão (residencial e comercial) será de –1,97%. Para consumidor de Alta Tensão, a tarifa terá uma correção de 5,44%, abaixo da inflação registrada no período de 12 meses que foi de 6,29%.

Diferente do Reajuste Tarifário Anual, a Revisão Tarifária Periódica (RTP) é um mecanismo de definição do valor da energia paga pelo consumidor estabelecido pela Aneel e realizado a cada quatro anos, de acordo com o contrato de concessão.

Na Revisão Periódica, todos os ganhos obtidos acima do definido pela Aneel, conhecidos como eficiência operacional, são revertidos em desconto na tarifa para o cliente.

Os principais motivos para a redução da tarifa residencial neste 4º ciclo da Revisão Periódica da Energisa Borborema são a redução do custo de aquisição da energia e a gestão operacional eficiente da distribuidora. Com a RTP 2017, a Energisa Borborema continua a ter uma das menores tarifas residenciais do Brasil, de acordo com o ranking elaborado pela Aneel.

E comparando os ajustes na tarifa com a inflação do período, verifica-se que eles sempre estiveram abaixo dos índices. Confira:

Foto: Ascom

Veja na conta de luz abaixo, a composição da tarifa residencial antes e depois da redução:

​Os seis municípios atendidos pela empresa totalizam 208 mil unidades consumidoras em Campina Grande, Queimadas, Fagundes, Boa Vista, Massaranduba e Lagoa Seca. Em 2016, a Aneel avaliou a satisfação dos mais de 510 mil moradores sobre o serviço prestado pela Energisa Borborema. Na opinião de 78,7% de seus clientes, a empresa presta um excelente serviço de distribuição de energia (Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC).