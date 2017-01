Empresas que cobraram juros nos últimos dias de 2016 terão que ressarcir clientes

Segundo o advogado Paulo Porto, coordenador do PROCON de Campina Grande, empresas que quebraram o acordo da Federação Nacional dos Bancos – FENABAN sobre pagamentos de multas cobradas em contas vencidas nos últimos dias de 2016 e fechadas no início de 2017, terão que ressarcir os clientes.

– O consumidor que se sentir prejudicado e tiver sendo cobrado por conta dessa situação referente ao final de 2016 e início de 2017, basta se dirigir ao Procon municipal pra que realize o pagamento desses valores sem a incidência de encargos. – disse Paulo Porto, afirmando que se tratando de casos isolados como estes, a medida judicial não seria primeira opção mas também não será descartada por enquanto.

Ele disse que todas as transações e mudanças em tratados financeiros dependem do Banco Central do Brasil e são informadas a todos os bancos, tendo então as empresas que cobraram juros em contas deste determinado período, saído do regulamento e, segundo o advogado, agindo de má fé contra os clientes

Da Redação