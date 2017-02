Empresas paraibanas comemoram resultados do Programa Brasil Mais Produtivo

As primeiras empresas na Paraíba a aderirem ao Programa Brasil Mais Produtivo estão colhendo resultados positivos do trabalho de consultoria desenvolvido pelo Senai. Um exemplo desta ação é a Indústria de Calçados Bebezinho, localizada no Pólo Calçadista, no bairro de Bodocongó em Campina Grande.

A indústria já atendida pelo programa através da equipe técnica do Senai, responsável em aplicar a metodologia e prestar a consultoria nas empresas, está comemorando em curto prazo, os frutos desta ação.

O empresário, Sidney Rossly (foto), proprietário da “Bebezinho”, em entrevista à assessoria de imprensa do Sistema Indústria da Paraíba e aos veículos de comunicação locais, falou da satisfação diante dos resultados já alcançados e da importância deste atendimento às empresas.

“O trabalho foi extraordinariamente bem realizado. Sou grato à equipe do Senai pelo empenho em cada ponto analisado e, como empreendedor do ramo de calçados infantis, eu digo que hoje temos outra visão de fábrica”, destacou Sidney.

O objetivo do Programa Brasil Mais Produtivo é aumentar a produtividade das pequenas e médias empresas. A metodologia aplicada através de consultoria baseia-se na redução dos sete tipos de desperdícios considerados os gargalos da produtividade nas empresas.

foto: ascom

São eles: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário e movimento e defeitos. Com baixo custo e em curto prazo, as empresas terão resultados expressivos, reduzindo desperdícios no chão de fábrica.

Esta é uma ação nacional idealizada pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MIDC com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) através do SENAI. O programa ainda está recebendo adesão de empresas, prioritariamente, dos setores de vestuário, calçados e alimentos e bebidas.

Na Paraíba, a meta é atender 60 empresas até setembro de 2017, sendo 15 do segmento de Vestuário, 15 de Calçados e 30 do segmento de Alimentos e Bebidas. Para participar do Programa Brasil Mais Produtivo, Indústria + Produtiva, as empresas devem manifestar a intenção de fazer parte das ações, preenchendo um formulário que está disponível no endereço www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Outras informações, os interessados devem ligar para o telefone (83) 2101-5350.