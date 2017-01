Empresário propõe revelações sobre ex-governador pernambucano

O jornal O Estado de São Paulo divulgou que o empresário João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho, dono do avião que caiu com o ex-governador de Pernambuco (e ex-presidenciável do PSB) Eduardo Campos em 2014, assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

Lyra é apontado pela Polícia Federal como responsável por entregar propina de empreiteiras a Campos, quando este ainda era governador de Pernambuco.

*Fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/