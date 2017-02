Empresário preso detalha o repasse de US$ 16 milhões a ex-governador

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil

O empresário Eike Batista declarou, no testemunho que deu nesta terça-feira, 31, à Polícia Federal, que passou US$ 16,5 milhões para o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho (PMDB) por intermédio dos operadores financeiros Marcelo e Renato Hasson Chebar, que são irmãos.

Esse valor é relacionado a uma falsa venda de uma jazida de ouro.

Eike, contudo, não adicionou nenhuma novidade ao que já foi divulgado na Operação Lava Jato.

*A notícia foi veiculada no jornal O Globo.

.