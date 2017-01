Empresária é presa após dar golpe de mais de R$ 100 mil em pacotes de viagens, em JP

Uma empresária de 33 anos, que atua no ramo de agências de viagens, foi presa na tarde de quinta-feira (19) no Bairro do Cristo, Zona Oeste de João Pessoa.

A empresária é suspeita de aplicar golpes em pacotes de viagens e o prejuízo, segundo a polícia, gira em torno de cem mil reais.

De acordo com a Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital, três grupos de clientes denunciaram a suspeita e apresentaram documentos comprovando que a empresária havia emitido cheques bancários de forma fraudulenta.

Além disso, a acusada havia fraudado voucher e comprovantes de emissão de passagens aéreas e hotéis. A fraude só foi descoberta pelas vítimas no dia da viagem.

Ainda de acordo com a polícia, ao desconfiar que seria denunciada, a empresária fechou o estabelecimento comercial, mas continuou atendendo na própria residência.

A suspeita foi presa em flagrante por crimes de falsidade ideológica e estelionato, e vai aguardar a audiência de custódia na carceragem da central de polícia da Capital.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.