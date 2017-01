Empresa que administra presídios fez doações para senadora do PCdoB

foto: Agência Senado

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) recebeu, em 2012, R$ 2,89 milhões em doações para sua campanha à prefeitura de Manaus de empresas que fazem a gestão de cadeias na Região Norte.

As doações foram feitas por companhias ligadas à família Bittencourt, do Ceará, que controla a gestão terceirizada de presídios no Amazonas, destaca o jornal O Globo.

A senadora faz críticas à privatização do serviço. Segundo ela, as doações foram legais.

