Empossado novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba

fotos: Paraíbaonline

O desembargador Joás de Brito Pereira Filho foi empossado, nesta quarta-feira (01), no cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

A cerimônia de posse, prestigiada por autoridades políticas, juízes e promotores, ocorre no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa.

Além de Joás, também foram empossados o desembargador João Benedito, que assumiu a vice-presidência do Tribunal, e José Aurélio, novo corregedor do TJPB.

“Para que essa missão possa frutificar, sei que precisarei buscar o apoio dos meus pares. Isso passa, necessariamente, por um processo de pacificação, Pacificação essa que lutarei fortemente para alcançá-la”, destacou o novo presidente, durante o seu discurso de posse.