Emissoras de rádio da Paraíba boicotam programa governamental

As emissoras de rádio vinculadas à Asserp (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão da Paraíba) decidiram suspender, conjuntamente, a transmissão do programa radiofônico semanal do governador, devido ao atraso nos pagamentos.

As entrevistas com autoridades estaduais também estão sendo evitadas.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação