Emissão da carteira de estudante mantém preço do ano passado, afirma Procon CG

O coordenador do Procon Campina Grande, Paulo Porto, comentou sobre a emissão das carteiras de estudante deste ano e disse esperar que não exista tanta polêmica como no ano passado. Ele explicou que o estudante pode solicitar a carteira através do site, sendo por esta via o valor mantido de 2016, R$18.

Paulo mencionou que os que optarem pela carteira emitida na hora vão precisar se dirigir ao Babilônia Center ou ao Terminal de Integração de Campina Grande, munidos do comprovante de matrícula e uma foto 3×4, pagando de R$20 a R$22.

– Espero que este ano seja menos polêmico, menos cheio de dificuldades e conflitos, até porque a Lei Municipal se tornou mais conhecida por todas as entidades e o TAC que já foi realizado estipulou quais as entidades que podem emitir as carteiras em Campina Grande. Conseguimos manter o preço da carteira que era do ano passado e continua custando R$18 para aquele que a solicita pelo site – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.