Embarcações movimentam Porto de Cabedelo com 50 mil toneladas de carga

O Porto de Cabedelo deve movimentar, até o fim deste mês, cerca de 50 mil toneladas de granéis líquidos, sólidos e cargas gerais. Nessa terça-feira (27), o navio Roble N, de bandeira chilena, que trouxe do Uruguai 4.500 toneladas de malte para a indústria cervejeira no Estado.

Agora em dezembro, com o Roble N, chega a 11 o número de embarcações, incluindo cinco petroleiros, que atracam no porto.

Ainda está previsto atracarem, até 31 de dezembro, os navios New Dawn, de bandeira panamenha, vindo de Houston, Estados Unidos, com 6.698 toneladas de derivados de petróleo; o navio Charmey, de bandeira suíça, que virá da Argentina com 5.000 toneladas de trigo; e o navio Lindóia BR, de bandeira brasileira, procedente de Maceió com 8.000 toneladas de derivados de petróleo.

Estão em operações simultâneas, neste momento, os navios Panforce que descarrega 10.000 toneladas de trigo argentino desde segunda-feira e o navio Roble N, procedente do Uruguai, que atracou na tarde da terça-feira com 4.500 toneladas de malte para abastecer a indústria de cerveja.

Entre 1º e 26 de dezembro o Porto de Cabedelo recebeu os navios Grajaú da Marinha; Shandong Weihe; Evros; Ocean Quest; Sérgio Buarque de Holanda e Akeraios, que trouxeram derivados de petróleo; os navios Foxtroit e Panforce que desembarcaram trigo; além do navio-patrulha Guaíba, da Marinha do Brasil, que foi aberto à visitação.

Janeiro – Para os primeiros dias de janeiro de 2017 o Porto de Cabedelo já tem previsão de receber quatro navios.

O Nord Nanami vai trazer da Argentina 10.000 toneladas de trigo; o navio Minas vai atracar com 1.643 toneladas de malte; o Ilmenita TBN vai embarcar no porto 13.000 toneladas de Ilmenita, minério extraído na Paraíba, região de Mataraca. Já o navio Spinnaker SW vai descarregar no cais do porto 10.000 toneladas de petcoke.

Secom/PB