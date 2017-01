Em Sousa, Núcleo de Roubos e Furtos prende 40 suspeitos da prática de assaltos

A repressão qualificada aos crimes patrimoniais é um dos objetivos do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil da Paraíba no Sertão do Estado.

Na cidade de Sousa, sede da 19ª Delegacia Seccional, a criação de um Núcleo Especializado de Roubos e Furtos teve como resultado a prisão de 40 suspeitos da prática de assaltos na região, entre procedimentos de flagrante e mandados de prisão cumpridos, em sete meses.

A equipe de policiais, formada por delegado, investigadores e motorista policial, apreendeu 11 armas de fogo, entre revólveres, pistolas e espingardas e recuperou oito motocicletas roubadas.

“O Núcleo de Roubos e Furtos começou a atuar no mês de junho do ano passado e desde então as investigações geraram números que consideramos positivos e que refletiram na instauração de 71 inquéritos policiais. Uma das ações mais importantes foi a prisão de uma quadrilha que aterrorizava a zona rural da cidade”, ressaltou a delegada Patrícia Forny, da 19ª Seccional.

Ela também destacou os esforços de todos os servidores que fazem parte da região, não só enfrentamento aos crimes patrimoniais, mas também nos Grupos Táticos Especiais (GTE) de Sousa e Pombal, no combate a homicídios e tráfico de entorpecentes, e também das delegacias distritais e municipais, responsáveis pelo atendimento ao público e também encaminhamento do trabalho investigativo.

No ano de 2016, a 19ª Área Integrada de Segurança Pública alcançou uma redução de 7,9% dos assassinatos registrados em relação ao mesmo período de 2015, quando aconteceram 38 ocorrências desse tipo de crime. No Estado, a redução de homicídios atingiu 12%.