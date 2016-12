Em solenidade, Fecomércio/PB entrega Prêmio Corálio Soares de Oliveira

Nesta quarta-feira, 28, a Fecomércio Paraíba homenageia alguns nomes que contribuíram com a educação e o desenvolvimento econômico e social do Estado da Paraíba.

A solenidade de entrega do Prêmio Corálio Soares de Oliveira acontece no Sesc Cabo Branco, às 19h30, ocasião na qual também acontece o lançamento do livro biográfico em memória de Renato Ribeiro Coutinho, de autoria do escritor Evandro da Nóbrega. A solenidade é aberta para a imprensa e convidados.

Serão homenageados na noite o Dr. Antônio Carneiro Arnaud, ex-deputado federal, ex-prefeito de João Pessoa, presidente da Academia Brasileira de Medicina e atual presidente da Fundação Napoleão Laureano; o Dr. Wantuiller Leite Chaves, empresário e ex-diretor da Fecomércio, e ex-presidente da Associação Comercial da Paraíba; e o Dr. Carlos Ribeiro Coutinho, em memória póstuma ao seu pai Renato Ribeiro Coutinho, empresário e presidente da Fecomércio entre 1960 e 1977.

Além deles, a Fecomércio também homenageia de forma especial pessoas e entidades responsáveis por impulsionar o turismo no Estado. Ruth Avelino (PBTur), Manoelina Hardmann (ABIH e Câmara do Turismo), Messina Palmeira (ABRAJET), Paulo Amaral (ABRASEL) e Graco Parente Terceiro Neto (SEHA) receberão as homenagens alusivas ao turismo.

Para o presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros [foto], é importante destacar e parabenizar as pessoas que contribuem dia a dia com a Paraíba.

“Mesmo em tempos de crise, temos observado um bom desempenho do nosso estado nos indicadores, sobretudo no turismo, que vem crescendo a cada dia atraindo turistas do Brasil e de todo o mundo. Por trás disto, temos muitas pessoas trabalhando duro e liderando instituições importantes em cada segmento, e por isso, este ano, destacamos algumas delas”, afirmou Medeiros.

A ocasião ainda marca o lançamento do livro Em Memória do Comendador Renato, biografia do empresário Renato Ribeiro Coutinho.

O conteúdo é do escritor Evandro da Nóbrega e contou com o apoio da Fecomércio, do Sesc e do Senac em sua produção.

Da Redação com Ascom