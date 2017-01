Em solenidade, Adriano passa cargo de governador em exercício ao presidente do TJPB

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, transmitiu o cargo de governador em exercício ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Marcos Cavalcanti Albuquerque, na manhã desta quinta-feira (5), em solenidade no Salão Nobre do Palácio da Redenção. Logo após tomar posse no cargo, o governador em exercício assinou a Lei que reconhece de Utilidade Pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campina Grande.

Adriano Galdino, que ocupou o cargo no período de 31 de dezembro até o final da manhã desta quinta-feira, lembrou que cumpriu pela segunda vez a missão de assumir o Poder Executivo Estadual e avaliou como saldo positivo.

“O saldo é positivo. Além de ter assumido o governo pela segunda vez, levo essa experiência única para o resto de minha vida e eu só tenho a agradecer o governador Ricardo Coutinho pela confiança. Como governador, procurei dar minha contribuição sempre em busca de uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, ressaltou.

Na saudação ao governador em exercício, desembargador Marcos Cavalcanti, o presidente Adriano Galdino afirmou:

“A Paraíba estará muito bem conduzida porque vai ter um governador equilibrado, humilde, preparado e realmente saberá conduzir muito bem os destinos de todos nós paraibanos”.

Marcos Cavalcanti também lembrou que a experiência de assumir o Poder Executivo acontece pela segunda vez e disse ser “uma honra muito grande nosso nome desta forma passar para a história”.

E ressaltou: “Tenho ciência da simplicidade deste ato, até porque estamos – digo, o deputado Adriano Galdino e eu –, apenas cumprindo um ato protocolar constitucional.

Porém, a simplicidade não tira a relevância do ato, qual seja: assumir interinamente o Governo, por ocasião da ausência temporária do governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora, Lígia Feliciano”.

O deputado João Gonçalves, destacou que Adriano Galdino cumpriu a agenda governamental dentro dos princípios constitucionais e legais, na ausência do governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora Lígia Feliciano.

“Agora, como Adriano vai viajar, assume o desembargador Marcos Cavalcanti pela segunda também, e a Paraíba se mantém na sua ordem constitucional, política e administrativa”, comentou.

Os deputados Ricardo Barbosa e Antonio Mineral também prestigiaram a solenidade de transmissão de cargo no Palácio da Redenção. Diversos desembargadores, juízes, secretários de Estado e familiares do desembargador Marcos Cavalcanti participaram da cerimônia.

O presidente do Tribunal de Justiça permanecerá no cargo de governador até o próximo domingo (8). Esta é a segunda vez que Cavalcanti assume o Poder Executivo; a primeira foi em 2015, no período de 22 a 26 de julho.

Da Redação com Secom/PB