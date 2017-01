Em rodada de poucos gols, Treze e Sousa ficam iguais no Amigão

Treze e Sousa se enfrentaram na noite desta quinta-feira (19), no Amigão, em Campina Grande, e seguiram o script de três dos quatros jogos de ontem.

Válida pela quarta rodada do Paraibano 2017, a partida acabou 0 a 0.

Sem tantos lances perigosos, o jogo marcou as estreias do meia Jacson, no Galo, e do técnico Paulo Júnior, por parte do Dinossauro.

Leia a matéria completa aqui.