Em Pequim, Lígia Feliciano discute parcerias com autoridades e empresários

No último dia em Pequim, a vice-governadora Lígia Feliciano reuniu-se com autoridades e empresários chineses.

Na conversa, foram trocadas experiências com relação aos potenciais turísticos e comerciais das regiões. Lígia foi recebida pelo vice-presidente da Administração Nacional de Turismo da China (CNTA), Du Jiang.

A vice-governadora apresentou um panorama sobre a Paraíba e discutiu possibilidades de investimentos chineses e o potencial de crescimento do Estado, sendo considerado um Estado propício a receber investimentos na área do turismo.

“O número de chineses que visitam o exterior é de 120 milhões por ano, destes, 77 mil vêm para o Brasil. Nós temos capacidade de ser um destino turístico importante para os chineses, e assim melhorar a economia e gerar novos empregos para nosso Estado”, destacou Lígia.

Na ocasião, a vice-governadora entregou material turístico sobre a Paraíba escrito em mandarim – língua oficial da China – e presenteou as autoridades com peças confeccionadas em algodão colorido, produzidas por artesãos paraibanos.

Dando continuidade à agenda, Lígia Feliciano também se reuniu com o vice-presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e vice-presidente do grupo de amizade China-Brasil do Congresso Nacional, Xu Xianmin. Eles discutiram pontos de cooperação nos âmbitos empresarial e econômico.

Ainda como parte da agenda, a vice-governadora da Paraíba visitou um dos responsáveis pelo funcionamento do trem-bala na China, o presidente da China Railway International Corporation, Yang Zhogmin.

Durante a reunião, Lígia pode conhecer o funcionamento do modelo de transporte chinês e verificar a possibilidade de fazer cooperação técnica entre os modelos da China e Paraíba.

Da Redação com Secom/PB