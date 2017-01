Em menos de 20 minutos, Polícia registra três homicídios em Campina

Em menos de vinte minutos, três homens foram assassinados na noite dessa segunda-feira, 09, em Campina Grande. As mortes aconteceram na Zona Oeste da cidade, sendo duas no bairro de Bodocongó e a outra na Ramadinha I.

De acordo com informações da Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu por volta das 20h23. As vítimas foram dois irmãos, Marcelino Pereira de Lima, de 45 anos, e Marcelo Pereira de Lima, 36.

Eles estavam em frente a casa, quando homens armados chegaram em um moto e atiraram várias vezes. Os disparos atingiram face e tórax das vítimas, que morreram na hora.

A mãe dos irmãos contou à polícia que o filho mais velho já havia cumprido pena por violência doméstica e teria sido alvo de um atentado nas últimas semanas.

Já por volta das 20h40, um jovem de 20 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no bairro Ramadinha I.

De acordo com informações da PM, testemunhas contaram que um carro que passava no local jogou o corpo no meio da rua.

Está sendo investigado se Saulo Belarmino da Silva, 20, foi morto no mesmo bairro, ou se o assassinato aconteceu em outro local e o corpo levado para a Ramadinha I.

A Polícia Civil investiga se há alguma relação entre os crimes.

Em ambos os casos nenhum suspeito foi identificado ainda.

Da Redação