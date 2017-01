Em JP, projeto “José Américo – Novas visões, novas revelações” é lançado na FCJA

Uma mesa redonda marcou o lançamento do projeto “José Américo – Novas visões, novas revelações”, nessa terça-feira (10), na Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa.

A solenidade, dirigida pelo presidente Damião Ramos Cavalcanti e que marcou as comemorações dos 130 anos do nascimento de José Américo e dos 35 Anos da FCJA, foi prestigiada por jornalistas, acadêmicos, pesquisadores e quatro ex-presidentes da FCJA.

Participaram da mesa-redonda o jornalista e coordenador do projeto Wills Leal, jornalista Gonzaga Rodrigues e o acadêmico Itapuan Botto.

Gonzaga observou que “com o desaparecimento de José Américo, a Paraíba cultural e política, no cenário nacional, amorteceu as claridades” e lembrou a fala de Alceu Amoroso Lima de que “José Américo tinha uma importante dimensão, não só como paraibano mas como o homem mais representativo do Nordeste”.

Itapuan Botto destacou José Américo como um homem cívico exemplar e um grande líder político que conseguiu unificar a Paraíba na década de 30.

Wills Leal falou que o projeto, que será realizado a partir deste primeiro semestre, visa explorar novas visões sobre o mundo desconhecido do escritor José Américo de Almeida, para revelar o lado oculto do personagem, descortinando as entrelinhas que permeiam sua vida e obra.

Na reunião, foram discutidas ideias e propostas sobre o projeto, ocasião em que diversos participantes da plateia se pronunciaram e contribuíram com apresentação de fatos, circunstâncias e detalhes desconhecidos da vida do grande homem público e renomado escritor, que ainda não foram publicamente revelados.

Prestigiaram o evento os ex-presidentes da FCJA: Sales Gaudêncio, Socorro Aragão, Flávio Sátiro Filho e Letícia Maia.

Acervo fotográfico – No Salão Nobre da Fundação Casa de José Américo prossegue a exposição, com 28 fotos, do Acervo do Museu da FCJA, destacando aspectos marcantes do escritor e político paraibano José Américo de Almeida, que nasceu dia 10 de janeiro de 1887, na cidade de Areia, e faleceu dia 10 de março de 1980.

Da Redação com Secom/PB