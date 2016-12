Em JP, Polícia intensifica combate ao tráfico e realiza apreensão de drogas

A Força Tática do 1º Batalhão apreendeu mais de 2 kg de drogas, na tarde desta terça-feira (20), durante uma incursão na localidade conhecida como Rua do Cano, no bairro do Padre Zé, em João Pessoa.

No total, foram retirados de circulação dois tabletes grandes de maconha e mais de 200 papelotes da droga, já prontos para a venda.

A apreensão acontece um dia depois da mesma companhia retirar de circulação mais de 12 kg de drogas (entre crack e maconha) no bairro do Varadouro.

De acordo com o comandante da Força Tática do 1º Batalhão, tenente Márcio Alcântara, um grupo suspeito chegou a trocar tiros com a polícia durante a ação desta terça-feira.

“Ao serem surpreendidos, os suspeitos começaram a atirar em nossa direção, tendo início uma troca de tiros. Conseguimos apreender um adolescente de 14 anos, que estaria envolvido com os acusados, e encontramos a droga dentro de uma mochila, perto do local onde o grupo estava”, detalhou.

O adolescente e todo o entorpecente foram levados para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.

Da Redação com Secom/PB