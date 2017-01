Em JP, fisioterapia do Hospital de Trauma realiza mais de 164 mil atendimentos

Foram realizados mais de 164 mil atendimentos pelo serviço de Fisioterapia no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e Hospital de Traumatologia e Ortopedia (Htop), unidade de retaguarda, em 2016. As unidades estão localizadas em João Pessoa.

Os registros mostram que, do quantitativo apresentado, 82.820 mil referem-se à fisioterapia motora, enquanto que 81.315 dizem respeito à respiratória. Também estão incluídas no levantamento 5.541 mil avaliações.

“Em relação a 2015, houve um crescimento de aproximadamente 8%, já que no ano passado o total foi de 154.591 pacientes assistidos pelos profissionais da área. O serviço de Fisioterapia da instituição de saúde assiste todas as unidades do hospital, como por exemplo, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfermarias e Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ)”, revelou a coordenadora do setor Kamila Marinho.

O paciente Marcelo Silva de Souza, 23 anos, residente em Mata Redonda (município de Alhandra) foi vítima de acidente de moto e está internado no hospital desde dezembro de 2016. Ele sofreu fratura exposta na perna esquerda, passou por cirurgia e está recebendo tratamento fisioterápico.

“Faço fisioterapia todos os dias e sinto que melhoro cada vez mais. Já recuperei o movimento dos dedos do pé e estou muito animado para voltar a andar logo. O tratamento aqui é muito bom”, atestou.

O fisioterapeuta Frederico Clemente falou sobre o atendimento prestado a Marcelo: “O tratamento adotado no caso foi baseado em cuidadosa avaliação, direcionada para o restabelecimento da funcionalidade do membro atingido. O quadro está evoluindo dentro das expectativas”, ressaltou.

Equipe – O serviço de Fisioterapia do Hospital de Emergência e Trauma possui uma equipe formada por 80 profissionais e funciona 24 horas.