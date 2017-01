Em JP, Escola Sesc Dom Ulrico abre inscrições para curso de inglês

Estão abertas as inscrições para o Curso de Inglês da Escola Sesc Dom Ulrico. Até o dia 29 de janeiro, os interessados podem efetuar a matrícula na unidade de ensino.

A idade mínima para os estudantes é de 10 anos para alunos do nível fundamental I. As aulas estão previstas para início no dia 4 de fevereiro.

Com turmas disponíveis nos turnos manhã e tarde, de segunda a sábado, os pessoenses tem a oportunidade de estudar uma língua estrangeira com acesso a ensino de qualidade. Independente do nível que o interessado esteja, o Sesc oferece vagas desde o iniciante até para quem já procura um inglês avançado.

É preciso ter a carteira do Sesc para efetuar o cadastro. Para mais informações os interessados podem entrar em contato através do número (83) 3222-9018. A Escola Sesc Dom Ulrico fica localizada na Avenida João Machado, 1214, Jaguaribe.