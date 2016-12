Em JP, Delegacia de Defraudações recupera quase R$ 40 milhões

A Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da Capital realizou durante o ano de 2016 mais de 50 operações, investigando fraudes de diversos modos e chegou a um montante de R$ 39,8 milhões de dinheiro desviado/roubado. Mais de 100 pessoas foram presas.

De acordo com o delegado Lucas Sá, atualmente estão em tramitação 1950 inquéritos policiais, sendo mais de 200 instaurados só este ano de 2016.

“O ano foi bem produtivo para a DDF. Instauramos 285 inquéritos policiais e ainda temos 1268 ocorrências policiais registradas. Além de 1271 oitivas (depoimentos) que foram coletados durante todo o ano, o que deu subsídios para todas as prisões feitas pela especializada”, disse a autoridade policial.

Ainda durante o ano de 2016 foram presas 145 pessoas, entre flagrantes e cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva.

“A representação por medidas cautelares (mandados de prisão e busca e apreensão) em 2016 chegam a 1329. Essas medidas envolvem o cumprimento de busca e apreensão de veículos, buscas domiciliares, além de quebras de sigilo bancário e telefônicos de envolvidos em crimes diversos investigados por essa especializada”, afirmou Lucas Sá.

OPERAÇÕES – Ao longo do ano, a Delegacia de Defraudações desencadeou diversas ações contra criminosos que atuavam em fraudes de cartões de crédito, falsos corretores imobiliários e ainda contra grupos que agiam em furtos de veículos. Um das ações foi a operação ‘Chapolin’, realizada no início do mês de dezembro.

O trabalho investigativo da DDF contribuiu para desarticular uma quadrilha que agia furtando carro utilizando dispositivos e ainda usava cartões de crédito clonados, o que gerou um prejuízo de R$ 80 mil. Duas pessoas foram presas, mediante o cumprimento de mandados de prisão e ainda foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar.

Da Redação com Secom/PB