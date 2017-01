Em JP, alunos da Escola Livre de Circo fazem apresentação de conclusão de curso

Alunos da Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm farão apresentação de conclusão de curso nos próximos dias 28 e 29 de janeiro, às 20h, no Teatro Paulo Pontes, na Fundação Espaço Cultural, em João Pessoa.

Conforme Diocélio Barbosa (coordenador de Circo da Funesc), ‘Estações’ terá ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

“Estações” traz na linguagem do circo, teatro e dança esse movimento perene das estações do ano, focando nos aspectos estéticos do outono e inverno. O espetáculo foi concebido durante o ano de 2016.

A direção, concepção cênica e sonoplastia de Ulisses Nogueira, com edição de músicas de Lucas Justino Costa da Silva e iluminação e assistência de direção de Marinalva Rodrigues.

No palco, Alexandra Barreto, Amanda Lacerda, Daniel Santos, Daniele Andrade, Davi Clerot, Guilherme Manfrin, Irla Medeiros, Luan Baeta, Lucas da Silva, Mariana de Oliveira, Marinalva Rodrigues, Michelle Manfrin, Mylla da Costa, Naylane dos Santos e Luís Eduardo.

Escola Livre de Circo – A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) inaugurou oficialmente no dia 19 de março de 2016, a Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm. A solenidade de inauguração contou com a presença do homenageado, equipe de professores e alunos.

Instalada ao lado do Teatro de Arena, a Escola livre de Circo tem o objetivo de capacitar artistas e não artistas para o exercício das atividades de concepção, produção e execução de espetáculos e números das artes do circo.

Os cursos são oferecidos durante todo o ano, contemplando diversas faixas etárias. Entre as modalidades a serem oferecidas estão a manipulação de objetos, acrobacias aéreas, acrobacias, equilíbrio e outros domínios circenses. As inscrições para as turmas deste ano começam no próximo dia 30.

Da Redação com Secom/PB