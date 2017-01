Em jogo truncado, Atlético-PB bate o Botafogo-PB no Perpetão

foto: divulgação/Atlético

O Atlético de Cajazeiras recebeu o Botafogo-PB no estádio Perpetão e saiu com uma vitória importante pelo Campeonato Paraibano.

Na noite desta quarta-feira, em um jogo truncado e com muitos “chutões”, o Trovão venceu pelo placar mínimo. Em bela jogada indivdual, Mosquito deu a alegria para a presente torcida atleticana e fez o único gol do jogo.

Com a vitória, o time sertanejo conseguiu seus três primeiros pontos no torneio. Já o Belo segue também com três pontos, conseguidos na rodada de estreia, diante do Internacional-PB.

Na próxima rodada, o Botafogo-PB segue no Sertão da Paraíba e encara o Sousa, no domingo. Já o Atlético-PB novamente joga em casa, dessa vez diante do Campinense.

Veja matéria completa AQUI