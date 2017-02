Em João Pessoa, Polícia apreende mais de 15 kg de drogas

A Polícia Militar apreendeu 15 kg de maconha, 165 comprimidos de artane (usados nos golpes conhecidos como “Boa Noite, Cinderela”), duas balanças de precisão e mais de R$ 1,2 mil durante operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade Santa Emília de Rodat, nesta segunda-feira (6), no bairro do Varadouro, em João Pessoa.

O material foi encontrado em uma casa que servia como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com o comandante da Força Tática do 1º Batalhão, capitão Márcio Alcântara, os dois responsáveis pela droga conseguiram fugir porque foram informados da presença da polícia na comunidade.

“Possivelmente tinham olheiros e avisaram aos dois que estavam fazendo a segurança do local. Eles fugiram pulando o muro das casas, mas não conseguiram levar as drogas, que foram todas apreendidas”, detalhou.

Na mesma comunidade, no mês passado, os policiais da Força Tática apreenderam dois revólveres, 41 trouxas de maconha, 46 pedras de crack e vários recipientes para armazenar cocaína para a venda.

O material estava com um adolescente de 17 anos que, segundo informações colhidas pela PM, atuava fazendo simultaneamente as funções de vendedor das drogas e segurança de pontos de venda. Já em dezembro, a Força Tática do 1º Batalhão apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros com um homem suspeito de atuar como segurança do tráfico local.

Capitão Alcântara disse que as operações irão continuar. “Vamos intensificar ainda mais as operações contra o tráfico de drogas para desarticular as bocas de fumo, prender os envolvidos com este tipo de crime e assim evitar vários outros que tem no tráfico o seu ponto de partida”, completou.

As drogas apreendidas nesta segunda-feira foram encaminhadas para a Central de Polícia Civil, no Geisel.