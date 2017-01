Em João Pessoa, Polícia apreende fuzil e materiais usados em ataques a bancos

Um fuzil calibre 7,62 e uma caixa com vários objetos utilizados em ataques a bancos, a exemplo de maçaricos, grampos e alicate, foram apreendidos dentro de um carro que estava em um lava-jato, nesta terça-feira (31), no bairro do Altiplano, em João Pessoa.

A apreensão foi realizada por policiais da Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur), que foram até o local após funcionários do estabelecimento informarem que alguém abandonou o veículo com os objetos dentro.

O comandante da CEATur, capitão Gleidistone Cavalcanti, informou que o carro foi estacionado na noite dessa segunda-feira (30).

“Como o lava-jato fica em um espaço aberto, alguém estacionou ontem à noite sem a permissão do dono do estabelecimento, segundo o que apuramos. uma viatura foi chamada ao local e consultou a placa, mas não havia nenhuma restrição. Hoje pela manhã, o veículo permanecia lá e o proprietário do lava-jato quebrou um dos vidros do carro, percebendo que dentro estava a arma e uma caixa com materiais, foi quando ele acionou novamente a PM”, detalhou.

O carro, um Toyota Corolla 2012, foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos, que fica na Central de Polícia Civil, no Geisel.

Apesar do registro do veículo não apresentar restrição, ele passará por uma perícia para saber se não se trata de um carro clonado.

A placa é de João Pessoa e o endereço do proprietário, segundo o sistema de registro, é o bairro de Manaíra. O dono do estabelecimento e funcionários prestaram depoimento na delegacia.