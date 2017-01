Em jejum de vitórias, Inter-PB e Campinense duelam no Almeidão

foto: Ascom

Internacional-PB e Campinense duelam logo mais em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paraibano de 2017. As duas equipes vem de sequência sem vencer, e buscam três pontos para sair da metade de baixo da tabela de classificação. A bola rola noestádio Almeidão a partir das 16h.

O Internacional-PB vem de empate com gosto de derrota para o CSP, no último sábado (21). Foram ao menos três chances claras de gols desperdiçadas, deixando passar três pontos que seriam importantes para o prosseguimento do campeonato. Com cinco pontos, o clube ocupa a sétima colocação, e não vence desde a segunda rodada.

