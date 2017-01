Em Chicago, Obama fará discurso de despedida

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um discurso de despedida do cargo no dia 10 de janeiro em Chicago, informou o próprio mandatário em e-mail enviado à imprensa nesta segunda-feira (2). As informações são da Agência ANSA.

“Acredito que isso será uma oportunidade para lhes agradecer por esta extraordinária viagem, para celebrar as maneiras com que vocês mudaram este país para melhor nos últimos oito anos e para oferecer algumas reflexões sobre para onde iremos a partir daqui”, escreveu Obama. O evento, que será realizado no McCormick Place Convention Center, ocorre 10 dias antes da posse de seu sucessor, o republicano Donald Trump.

“Desde 2009, nós enfrentamos os nossos desafios e saímos mais fortes. Isto porque nós nunca desistimos de uma crença que nos guia desde a nossa fundação: nossa convicção de que juntos podemos mudar este país para melhor”, encerrou o presidente americano em sua mensagem.

Da Redação com Agência Brasil