Em CG, nova secretária de Obras garante modernizar procedimentos administrativos

A nova secretária de Obras de Campina Grande, engenheira Fernanda Ribeiro, manteve mais uma reunião, na tarde desta quarta-feira, 11, com o secretário André Agra, de Planejamento, e que na gestão anterior do prefeito Romero Rodrigues acumulou o setor.

O encontro de trabalho foi realizado na sede da Seplan, no Alto Branco.

Da reunião, participaram assessores de André Agra e o coordenador de Comunicação Institucional da Prefeitura de Campina Grande, jornalista Marcos Alfredo.

Na pauta, o relatório sobre o volume de obras e ações do primeiro mandato do prefeito Romero.

De acordo com Fernanda Ribeiro, que há vários dias vem acompanhando o ritmo da Secretaria e visitando as obras em execução pelo Município, seu objetivo no cargo é corresponder à confiança depositada pelo prefeito Romero Rodrigues em sua indicação, ao mesmo tempo em que pretende manter o grau de excelência profissional na área alcançada pelo seu antecessor André Agra.

A engenheira se diz orgulhosa também pela indicação de seu nome feita por seu tio Enivaldo Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande, a quem considera um dos homens públicos mais honrados e trabalhadores em atuação na Paraíba.

Da Redação com Codecom/CG