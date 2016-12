Em CG, Gevisa fiscaliza venda de produtos da ceia de Natal e capacita profissionais

A Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio da Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa), está fiscalizando a comercialização dos produtos da ceia natalina nos supermercados da cidade e orientando os consumidores sobre a compra dos produtos.

De acordo com a Coordenadora da Gevisa, Betânia Araújo, os lojistas têm que oferecer os produtos obedecendo aos critérios de qualidade da Vigilância Sanitária e os consumidores precisam estar atentos para não comprarem produtos sem certificação ou que estejam acondicionado de modo inadequado ou ainda que passaram do prazo de validade.

“Os clientes têm que observar a data de vencimento, avaliar o estado dos alimentos em promoção, certificar que as embalagens estão lacradas, verificar se as aves estão congeladas e armazenadas de forma correta, evitar produtos enlatados em que as embalagens estejam amassadas e verificar se o estabelecimento tem o Selo Gevisa”, disse Betânia.

Qualquer irregularidade nos estabelecimentos pode ser denunciada à Gevisa pelo telefone 3310-6178.

Neste mês de dezembro a Gevisa realizou capacitação com 150 profissionais de restaurantes, pousadas, hotéis e bares sobre manipulação de alimentos, o armazenamento, a estrutura física dos locais para prepará-los para ofertar o serviço com qualidade no natal e no ano novo.

A Secretaria de Saúde aproveita também para orientar as pessoas a cuidarem da saúde neste período de festas.

“Evite o consumo moderado de sal, controle a ingestão de bebidas alcoólicas, monitore o consumo de açúcar, as gorduras e hidrata-se bastante”, orientou o Gerente de Atenção Básica, Miguel Dantas.

Da Redação com Codecom/CG