Em CG, contribuintes podem pagar IPTU 2017 com cota única até março

Os contribuintes de Campina Grande poderão pagar até o dia 30 de março a primeira parcela ou até mesmo a cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2017.

Foi o que informou na manhã desta terça-feira, 24, o secretário de Finanças do município, Joab Pacheco [foto]. Segundo ele, o desconto será de 10% para quem pagar em cota única.

A previsão é de que a distribuição dos carnês através dos Correios vai começar em fevereiro, pois neste mês de janeiro estão sendo produzidos dentro das adaptações exigidas pelo novo Código Tributário do município.

“Ainda está sendo finalizada a produção de todo o material. A previsão inicial é de que 140 mil carnês vão ser entregues a partir do próximo mês. Assim como aconteceu em anos anteriores, o pagamento do IPTU 2017 também poderá ser em cota única com desconto de até 10%. Existe, ainda, a possibilidade do contribuinte fazer o pagamento parcelado”, afirmou o secretário.

Uma das preocupações da prefeitura em relação ao pagamento deste ano é a inadimplência. Diante disto, ele espera a colaboração dos contribuintes, levando-se em conta, sobretudo, o fato de que os recursos arrecadados têm retorno imediato numa série de obras e ações administrativas.

Conforme lembrou, só com recursos próprios, levantados mediante a arrecadação do IPTU, a PMCG pretende pavimentar cerca de cem ruas até o final do ano, além de executar muitas outras obras destinadas à melhoria da infraestrutura da cidade e a consequente elevação do nível de qualidade de vida da população.