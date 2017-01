Em CG, Comissão de Cabo Verde conhece estratégias de enfrentamento ao Vírus Zika

Uma comissão especial do país africano de Cabo Verde estará no Brasil para conhecer as estratégias adotadas pelos governos federal, estaduais e municipais para a pesquisa e tratamento da Síndrome Congênita do Vírus Zika.

Nessa quarta-feira, 1 de fevereiro, e na quinta-feira, 2, os representantes da comissão estarão em Campina Grande para conhecer as estratégias adotadas pela Prefeitura Municipal para o enfrentamento ao problema e a experiência da cidade.

Na quarta-feira eles visitarão o Ambulatório Especializado em Microcefalia do Hospital Municipal Pedro I, onde funciona o serviço de referência para crianças que foram acometidas pela mal formação.

Em seguida, a comissão vai conhecer o novo espaço onde passará a funcionar o serviço, o Centro Especializado em Reabilitação (CER).

O local, que abrigará o ambulatório, cuidará da próxima etapa de reabilitação das crianças e os visitantes conhecerão como vai funcionar o novo trabalho.

Ainda no período da manhã da quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai apresentar todas as estratégias, ações e pesquisas desenvolvidas no enfrentamento ao problema.

À tarde, a comissão visitará a Creche Municipal, que está sendo estruturada e onde os funcionários foram capacitados para receber as crianças com a síndrome.

Eles também visitarão o Complexo Habitacional Aluízio Campos, onde as famílias que têm bebês com a síndrome, receberão unidades habitacionais.

Encerrando a programação, os visitantes participarão de reunião com o Comitê Redes de Inclusão que promove, em Campina Grande, capacitações para o trabalho com bebês com microcefalia e a definição de protocolos de trabalho para todo o país com relação à síndrome.

Na quinta-feira, 2, a comissão acompanhará o trabalho de uma Unidade Básica de Saúde que faz o atendimento primário às gestantes, a crianças e aos pacientes da comunidade. Eles verificarão os serviços de pré-natal, planejamento familiar e métodos de contracepção.

O Centro Especializado em Reabilitação é o novo espaço que vai abrigar o serviço de tratamento e assistência aos bebês.

O local tem completa estrutura para fisioterapia e acompanhamento médico. O espaço também passa a funcionar com atendimento às crianças a partir da quarta-feira, 1.

“Para nossa alegria seremos recebidos mais uma vez no município de Campina Grande, que tem muito para ensinar ao mundo todo”, informou a Consultora sobre Zika Vírus do Ministério da Saúde, Maria de Lourdes Magalhães.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira

9h – Visita ao Hospital Pedro I

10h30 – Visita ao CER e diálogo com equipe de gestão de saúde, educação, assistência social e pesquisa.

Local: CER – Bodocongó

14h30 – Visita à Creche que receberá crianças com Síndrome Congênita do Vírus Zika e outras deficiências

Endereço: Rua Epitácio Pessoa Cavalcante, 635 – Pedregal.

15h30 – Visita ao Complexo Habitacional Aluízio Campos

Endereço: Ligeiro, BR-PB104.

16h30 – Roda de conversa com os integrantes do Comitê Redes de Inclusão

Endereço: Ligeiro, BR-PB104.

Quinta-feira

9h – Visita à Unidade Básica de Saúde

Endereço: Rua Zacarias da Costa, 505 – Malvinas.