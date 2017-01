Em CG, Cedmex divulga datas em que realiza balanço e atendimento é suspenso

O Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex), que funciona na 3ª Gerência Regional de Saúde (GRS), sediada em Campina Grande, divulgou as datas de realização de balanço nestes primeiros sete meses do ano, quando o atendimento ao público será suspenso.

O balanço é realizado mensalmente, a cada último dia útil do mês, e para evitar transtornos para os usuários, incluindo os que residem em outros municípios, a gerência decidiu informar previamente todas as datas de balanço até o mês de julho.

De acordo com o cronograma, os balanços serão realizados pelo Cedmex nos dias 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 28 de julho.

O Cedmex realiza mensalmente balanço no estoque de medicamentos para que possa fazer novos pedidos e, por esse motivo, não realiza a entrega de medicamentos nem cadastro de novos pacientes nessas datas, conforme explicou a gerente da 3ª GRS, Tatiana Medeiros.

Nos demais dias, o atendimento é normal, das 8h até o encerramento do horário de entrega de fichas, que é de 15h, e os pacientes que chegam até esse horário são atendidos normalmente.

Tatiana Medeiros também explicou que hoje o Cedmex tem como uma das principais características a transparência do atendimento.

Desde o momento em que o paciente é cadastrado no serviço, ele acompanha todo o processo para a retirada do seu medicamento e todos os procedimentos são feitos na sua presença.

Atualmente, o Cedmex tem aproximadamente 23 mil pacientes cadastrados dos 42 municípios de área de abrangência da 3ª GRS.

O Cedmex distribui medicamentos de alto custo para pacientes transplantados, com câncer e HIV. Os medicamentos são adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde, financiados com recursos repassados pelo Governo federal ou pela própria Secretaria de Estado da Saúde. O serviço funciona na sede da 3ª GRS, ao lado do Terminal Rodoviário, no bairro do Catolé.

Da Redação com Secom/PB