Em CG, aulas da Rede Municipal de Ensino têm início na próxima semana

A Prefeitura de Campina Grande vai iniciar na próxima segunda-feira (6) as aulas nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.

Esse ano, a unidade escolhida para a abertura oficial do ano letivo, que será realizada pelo prefeito Romero Rodrigues às 9h, foi a Escola Municipal Estudante Leonardo Vitorino Guimarães, localizada no bairro do Pedregal, que esse ano passará a funcionar na modalidade bilíngue, conforme compromisso assumido pelo prefeito no começo de seu segundo mandato.

Além de dar início as atividades da primeira escola bilíngue da rede pública em Campina Grande, na ocasião Romero também vai entregar a reforma da quadra da escola, que foi coberta e recebeu reparos em sua estrutura.

Com 194 alunos matriculados da Pré-escola ao quinto ano do Ensino Fundamental, a Leonardo Vitorino é uma das 14 escolas da Rede que tem as atividades de tempo integral totalmente custeadas com recursos próprios do município.

Conforme o projeto pedagógico elaborado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc) para o novo sistema de funcionamento da escola, os alunos permanecerão com atividades em dois turnos e serão alfabetizados na língua materna (Língua Portuguesa) e em uma língua estrangeira (Língua Inglesa).

Para que isso seja possível, os funcionários da escola também serão capacitados em formações continuadas.

Segundo a secretária de Educação do Município, Iolanda Barbosa, a intenção da escola bilíngue é proporcionar aos alunos as competências necessárias para que eles possam utilizar as duas línguas no ambiente escolar e em seu cotidiano social.

A secretária destacou ainda que, conforme determinação do prefeito, a meta da gestão municipal é, a partir da experiência no bairro do Pedregal, implantar pelo menos uma escola bilíngue por ano na Rede Municipal até 2020.

ANO LETIVO

Com 120 escolas e 35 creches, a Rede Municipal de Ensino concluiu no mês de janeiro todos os preparativos para o início do ano letivo.

Segundo levantamento preliminar da Seduc, foram matriculados aproximadamente 30 mil alunos, que iniciarão as aulas com transporte escolar (para alunos da zona rural), merenda, fardamento e material didático garantidos.

Todas as unidades escolares também passaram por reparos realizados pela equipe de manutenção da Seduc, para garantir a segurança e o conforto da comunidade escolar ao longo do ano.

“Estamos devidamente preparados para garantir o direito de aprendizagem de todos os nossos alunos. Tenho certeza que diante de toda a preparação estrutural e pedagógica realizada nos últimos meses nós vamos iniciar o ano letivo mais fortalecidos e renovados”, concluiu.