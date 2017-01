Em Campina, Sesuma realiza treinamento sobre plantio correto das árvores

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), por meio da Coordenadoria de Meio Ambiente (COMEA), está promovendo um treinamento com os colaboradores do Programa Minha Árvore.

Estão sendo ministradas as seguintes oficinas de capacitação: Como realizar plantio correto das mudas; seleção dos locais adequados para o plantio; como acomodar a muda corretamente em seu berço.

As oficinas estão sendo ministradas pela engenheira agrônoma Kaline Lucena e pelo paisagista Luiz Nóbrega.

Além de explicar sobre a forma correta do plantio, são repassadas, para os colaboradores, as regras sobre como escolher a melhor muda para cada situação, pois, nem sempre as equipes contam com a presença de seu paisagista ou engenheiro.

Para isso, os colabores precisam ter conhecimento sobre qual o melhor local para plantar uma muda, levando em consideração a existência de passagens para a tubulação de água ou rede elétrica.

Os profissionais que estão ministrando as oficinas alertam que por onde passam tubulações de água, por exemplo, não se pode realizar o plantio de árvores com raízes muito profundas.

Já nos casos da rede elétrica não se deve realizar o plantio de mudas que cresçam muito, evitando, dessa forma, gerar prejuízos para rede elétrica, além de diminuir o risco de acidentes, visto que árvores de grande porte crescem e muitas vezes são difíceis de serem podadas pela proximidade com a rede elétrica.

Após as aulas teóricas, os participantes foram para as aulas de campo, que consistem na explicação prática sobre como se deve proceder na escolha das mudas, manipulação correta das ferramentas, como deve ser feita a mistura entre o material orgânico e adubo e a forma adequada sobre como a muda deve ser acondicionada no berço.

Enfim, todos os passos para que o plantio seja o melhor possível. O objetivo é assegurar a sobrevivência da muda até que ela consiga se manter sozinha, sem a necessidade do berço.

Para o secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Geraldo Nobre, as oficinas, além de capacitar os colaboradores do órgão, otimizam o processo de plantio e diminuem os custos, visto que o procedimento realizado de forma correta assegura a vida da planta, não havendo a necessidade de um novo plantio ou de manutenções ocasionadas por plantios inadequados.

Outra vantagem é que a manipulação correta evita problemas com as empresas concessionárias de energia elétrica, água e telefonia.