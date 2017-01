Em Campina, Defesa Civil prossegue vistoria em caminhões pipas

A Defesa Civil de Campina Grande está realizando a vistoria dos caminhões pipas que atendem as comunidades da zona rural do município. São vistoriados os caminhões com vínculo contratual junto ao Exército/Defesa Civil.

O trabalho foi iniciado no último sábado, com a vistoria de nove caminhões, A atividade vai prosseguir nesta terça-feira, dia 24, à tarde, com a análise de mais seis veículos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Ruiter Sanção, os veículos são vistoriados de acordo com a cartilha do Tribunal de Contas da União (TCU) para a Operação Carro Pipa.

Conforme revelou, só Campina Grande tem adotado esta providência, que é fundamental para a continuidade deste tipo de operação no município.

“Realmente, Campina Grande é um modelo para todos os municípios da região. Aqui, há cada três meses, vistoriamos os pipas, enquanto a análise da qualidade de água acontece todo mês, objetivando garantir o máximo de segurança hídrica à população atendida na zona rural”, afirmou.

Ele explicou que relatórios das vistorias estarão à disposição da população, após três dias úteis subsequentes, na sede da Defesa Civil Municipal. Além disso, cópias dos relatórios são enviados diretamente ao Exército, Tribunal de Contas da União e aos próprios pipeiros.

“Desta forma, estamos cumprindo a vistoria dos caminhões pipas que atendem a zona rural de Campina Grande. Tudo isso em cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas da União acerca dos critérios definidos na Operação Pipa”, afirmou Ruiter, informando, por fim, que no último sábado apenas um caminhão apresentou problemas, sendo isto constatado em sua sinalização traseira. O proprietário recebeu o prazo de 48 horas para consertar o problema.