Eleito o novo presidente da Segunda Câmara Cível

Na manhã desta terça-feira (24), durante a primeira sessão ordinária judiciária deste ano, o desembargador Oswaldo Trigueiro de Valle Filho foi escolhido o novo presidente da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba. O magistrado substitui o desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Ao agradecer a escolha do seu nome para conduzir o órgão fracionário, o desembargador Oswaldo Trigueiro Filho ressaltou que ”será mais um ano de trabalho e de responsabilidade, irmanados no bom desenvolvimento das atividades da Segunda Câmara Cível”. Na ocasião, o novo presidente parabenizou o desembargador Abraham Lincoln pela condução dos trabalhos da unidade em 2016.

O desembargador Lincoln agradeceu a todos os servidores do órgão fracionário no auxílio dos desembargadores, juízes convocados e advogados para o êxito da Segunda Câmara no ano passado.

Em virtude da licença médica da desembargadora Maria das Neves do Egito, membro efetivo da Câmara, o desembargador Fred Coutinho foi convocado para compor o quórum para escolha do novo presidente.

A mudança na presidência da unidade cível segue o Regimento Interno da Corte, conforme o artigo 13, parágrafos 1º e 3º.

O presidente de Câmara terá mandato de um ano, vedada a recondução, mesmo em caso de permuta ou remoção, até que todos os desembargadores, em sucessão por antiguidade decrescente, tenham exercido a presidência, após o que, se realizará novo rodízio. O mais antigo sucederá o mais moderno.

A unidade especializada cível do Judiciário estadual se reúne nas manhãs das terças-feiras, a partir das 8h30, no primeiro andar do prédio Anexo do Tribunal “Desembargador Archimedes Souto Maior”, Centro da Capital.

Julgados – Na primeira sessão ordinária de 2017, os desembargadores Oswaldo Trigueiro e Abraham Lincoln e os juízes convocados Miguel de Brito Lyra Filho, Ricardo Vital de Almeida e Carlos Eduardo Leite Lisboa apreciaram quase 80 processos da pauta física e eletrônica.