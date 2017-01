Eleição para o 2º biênio na CMJP teve duas ausências e uma abstenção de voto

Demorou um pouco a realização da segunda eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa para o segundo biênio 2019/2020. Muito embora já tivesse sido acordada e não havia outra chapa inscrita o processo foi tumultuado por conta da resolução da Ata.

A chapa encabeçada pelo vereador João Corujinha (PSDC) não contou com a unanimidade dos pares. Os vereadores João Almeida (Solidariedade) e Pedro Alberto Coutinho (PHN) se ausentaram do plenário para não votar na chapa e o neófito vereador do PSB, Tibério Limeira se absteve de votar.

Conforme Tibério Limeira, ninguém sabe no futuro como estará à correlação de forças políticas na Casa. A Bancada de oposição poderá estar maior ou menor assim como a da situação e antecipando a eleição o Parlamento estaria desconsiderando tal possibilidade, atestou o vereador.

Para manter a sua convicção e seus princípios, já que não havia votado na eleição da primeira Mesa Diretora, Limeira também se absteve de votar na Chapa de João Corujinha. Contudo, ele pediu para que os pares não encarassem o seu posicionamento como nada pessoal.

“Mas acho que para os vereadores de primeiro mandato a gente teria uma chance de presidir a Casa também e quando se antecipa nos tiram um pouco dessa chance já que quem tem mais tempo e conhece das tratativas acaba tomando conta dos cargos da Casa. Eu quero que isso fique registrado em Ata, mas eu desejo boa sorte a todos”, disse.

O novo presidente, Marcus Vinícius (PSDB) que dirigiu os trabalhos da segunda eleição da Mesa Diretora pediu para que Limeira ficasse tranqüilo porque a Casa é democrática e respeita os posicionamentos dos vereadores.

“Nós vamos ter sempre divergências nesta Casa”, observou o presidente tucano.

Chapa eleita para o 2º biênio:

Presidente: João Corujinha (PSDC)

Vice-Presidente: Leo Bezerra (PSB)

2º Vice-presidente: Fernando Milanez Neto (PTB)

1º Secretário: Eliza Virgínia (PSDB)

2º Secretário: Humberto Pontes (PT do B)

3º Secretário: Chico do Sindicato (PT do B)

Da Redação de João Pessoa