Eleição da Mesa Diretora 2019-2020 é antecipada em João Pessoa

Concluídos os trâmites da posse, o vereador Dinho, na condição de 2º secretário da nova Mesa Diretora, leu um Projeto de Resolução (PR) que possibilitaria a realização de uma nova sessão extraordinária para antecipar a eleição da Mesa Diretora referente ao próximo biênio (2019-2020).

Bruno Farias foi o responsável pelo parecer favorável à constitucionalidade da matéria, que foi aprovada pelos parlamentares pessoenses com exceção do voto do vereador Tibério Limeira, que foi contra.

“Reforço minha posição não pelo caráter jurídico, mas político. Entendo que teríamos que levar em conta que, daqui a dois anos, pode haver uma nova organização das forças de situação e oposição da Casa, que não necessariamente seria contemplada pela mesa eleita neste momento”, defendeu o vereador socialista, que também se absteve dessa segunda eleição.

A chapa única da Mesa Diretora eleita antecipadamente para o biênio 2019-2020 tem como membros os vereadores: João Corujinha (presidente); Léo Bezerra (1º vice-presidente); Fernando Milanez Neto (2º vice-presidente); Eliza Virgínia (1ª secretária); Humberto Pontes (2º secretário); e Chico do Sindicato (3º secretário).

Ascom