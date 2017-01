Edital é aberto para preenchimento de vagas remanescentes do Colégio da PM

Foi lançado nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura para inscrição no processo seletivo de admissão de alunos no Colégio da Polícia Militar Estudante Rebeca Cristina Alves Simões.

Interessados podem se inscrever entre 5 e 17 de janeiro de 2017, das 8h às 11h30 e de 13h30 às 16h30, na secretaria do Colégio da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), situado na Rua Maria Alves da Silva, s/n°, Conjunto Mangabeira VII, João Pessoa – PB.

O processo seletivo destina-se única e exclusivamente ao preenchimento das vagas referentes ao ano letivo 2017 e somente para matrícula na 1ª série do ensino médio Integrado, obedecendo os quantitativos de vagas previstos no edital.

As vagas para o Colégio da Polícia Militar, nos termos dos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado da Educação e a Polícia Militar da Paraíba, obedecerão à seguinte proporção: 60% das vagas serão destinadas aos filhos de policiais militares da PMPB e 40% para ampla concorrência. Serão disponibilizadas, ainda, 5% do total de vagas de cada série para pessoas com deficiência.

No ato da inscrição, o pai ou responsável legal pelo candidato deverá entregar: requerimento de inscrição devidamente preenchido; declaração original ou cópia autenticada da escola de origem, constando o ano/série que o interessado cursou no ano de 2016, devidamente assinada pelo gestor ou secretário escolar; cópia autenticada do documento de identidade do responsável legal pelo candidato; cópia autenticada da certidão de nascimento do candidato ou fotocópia com original, ou cópia autenticada da identidade do candidato.

Para os candidatos filhos de policiais militares da PMPB, será exigida cópia autenticada da carteira de identidade funcional do pai/mãe militar estadual.

Mais informações podem ser obtidas no DOE oficial desta terça-feira (3) e no site da Polícia Militar do Estado da Paraíba: http://www.pm.pb.gov.br/

Secom/PB