Edital de seleção para professor bolsista do Pronatec – Aprendiz é divulgado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), divulgou, nesta quarta-feira (4), o edital do processo de seleção pública simplificada para professor bolsista do Pronatec – Aprendiz.

As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2017 e visam selecionar profissionais para atuar como professor bolsista dos cursos profissionais técnicos de nível médio e de Formação Inicial e Continuada (FIC), da ação Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec – Aprendiz).

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 6 a 9 de janeiro de 2017, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30 e poderão ser realizadas por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo II do Edital), que deverá ser acompanhada do Curriculum Vitae (Anexo III do Edital) e das cópias dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF), da cópia da certidão de quitação eleitoral ou cópia de comprovante da última votação, além das cópias do comprovante de residência e dos documentos comprobatórios de titulação acadêmica (conforme perfil no Anexo I do Edital).

Após preencher os dados exigidos (que também estão disponíveis no link: www.paraiba.pb.gov.br/ educacao/pronatec) e reunir a documentação, o candidato deve colocar toda a documentação exigida em um envelope e entregar, em João Pessoa, na sala da coordenação do Pronatec, localizada no 5º andar da sede da SEE, no Centro Administrativo Estadual, em Jaguaribe. Em Campina Grande, os candidatos devem procurar a sede da 3ª Gerência Regional de Educação (GRE), localizada no Centro da cidade.

É importante colocar escrito no envelope o seguinte assunto: “INSCRIÇÃO EDITAL SEEPB Nº 001/2017 PROFESSOR BOLSISTA”, com a indicação do local de atuação (escola) e Gerência Regional de Educação que deseja concorrer.

Os cursos oferecidos, as disciplinas a serem ministradas e as suas respectivas cargas horárias, o perfil dos profissionais a serem selecionados e a quantidade de vagas a serem preenchidas estão discriminadas no Anexo I deste Edital.

A divulgação dos resultados preliminares acontecerá no dia 16 de janeiro. O dia 17 está destinado à interposição de recursos. No dia 18 de janeiro será divulgado o resultado da interposição dos recursos e no dia 19 de janeiro o resultado final da seleção.

O Pronatec tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de Cursos Técnicos de nível médio e de Formação Inicial e Continuada (FIC), para trabalhadores e estudantes, visando a expansão da Educação Profissional e Tecnológica.

O Pronatec – Aprendiz é um desdobramento do Pronatec, fruto de parceria entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) e os ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e do Trabalho e Emprego.

Remuneração – Os profissionais selecionados serão remunerados na forma de concessão de bolsas, financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação. A carga horária semanal de dedicação ao programa será de no máximo 16 horas, com horas/aula de 60 minutos.

O resultado deste Processo de Seleção Pública Simplificada será divulgado no portal da Secretaria de Estado da Educação, no endereço eletrônico (http://www.paraiba.pb.gov.br/ educacao/pronatec).

Em caso de dúvidas os interessados devem enviar e-mail exclusivamente para o endereço: pronatec@see.pb.gov.br, com o título “DÚVIDAS EDITAL n.º 001/2017 – Professor Bolsista”.

