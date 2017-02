EBEP matricula novos alunos para ano letivo 2017 na Paraíba

Estão abertas até o dia 10 deste mês, as matrículas para o ingresso de novos alunos do Programa de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP) ano letivo 2017. Com 500 vagas distribuídas em quatro cidades paraibanas, o EBEP é desenvolvido no Estado pelo SESI em SENAI.

Podem ter acesso ao EBEP candidatos que tenham completado 16 anos até o dia 23 de dezembro do ano passado, e que tenham concluído ou que estejam concluindo o 9º ano. As matrículas podem ser feitas para as Escolas Corálio Soares de Oliveira (Bayeux), Escola Dionísio Marques de Almeida (Patos), Escola João Rique Ferreira (Campina Grande) e na Escola José de Paiva Gadelha na cidade de Sousa.

A principal diferença do EBEP em relação aos programas comuns é que neste, os alunos recebem tanto a formação da Educação Básica pelo SESI, tem base nas Diretrizes Nacionais para a Educação, tendo acesso a disciplinas nas áreas do conhecimento em educação tecnológica básica, compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, do processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, da língua portuguesa como instrumento de comunicação e, principalmente, do conhecimento relacionado ao mundo do trabalho.

Já pelo SENAI o aluno EBEP recebe de forma simultânea a Educação Básica do SESI, a Educação Profissional focada no mundo do trabalho e cidadania. Os cursos oferecidos pelo SENAI são organizados em módulos que correspondem a etapas de formação do ensino profissional.

O fim destes módulos garante aos concluintes o acesso direto ao certificado de habilitação técnica emitido pelo SENAI. Já a conclusão de todas as etapas do curso, do estágio supervisionado ou trabalho de conclusão de curso -TCC- e do Ensino Médio, o participante garante o diploma de Técnico de Nível Médio.

Conheça alguns dos cursos oferecidos pelo SENAI na modalidade EBEP são: Técnico em Segurança do Trabalho Presencial (Bayeux, Campina Grande e Patos), Técnico em Edificações (Bayeux e Campina Grande), Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (Patos), Técnico em Alimentos (Sousa), Técnico em Panificação (Sousa), Técnico em Programação de Jogos Digitais (Campina Grande), Técnico em Rede de Computadores (Bayeux) e Técnico em Eletroeletrônica (Patos).

Informações complementares sobre o EBEP, na Paraíba, podem ser adquiridas por meio do telefone: (83) 2101-5336. Se preferir procure uma escola do SESI ou SENAI mais perto de você.