EBEP está com matrículas abertas para mais de 500 vagas na Paraíba

Estão abertas as matrículas para o Programa de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP) desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Podem participar candidatos que tenham completado 16 anos até o dia 23 de dezembro do ano passado, e que tenham concluído ou que esteja concluindo o 9º ano.

O ingresso no EBEP (Educação Básica e Educação profissional), será no ano letivo 2017 nas Escolas Corálio Soares de Oliveira em Bayeux, Dionísio Marques de Almeida, em Patos, João Rique Ferreira, em Campina Grande e na Escola José de Paiva Gadelha na cidade de Sousa.

Durante o EBEP, os alunos recebem uma formação na Educação Básica pelo SESI, que oferece uma preparação para o mundo do trabalho e a cidadania, considerando os pressupostos educacionais previstos nas Diretrizes Nacionais para a Educação, como a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação e, principalmente, o conhecimento relacionado ao mundo do trabalho.

Já no SENAI, os alunos participam de cursos organizados em módulos que correspondem a etapas de formação. Essas etapas, concluídas com êxito, dão ao participante o direito de receber certificado de Habilitação Técnica.

foto: ascom

Com a conclusão de todas as etapas do curso escolhido, do estágio supervisionado ou trabalho de conclusão de curso -TCC- e do Ensino Médio, o participante terá direito ao diploma de Técnico de Nível Médio.

Entre os cursos oferecidos pelo SENAI na modalidade EBEP estão: Técnico em Segurança do Trabalho Presencial (Bayeux, Campina Grande e Patos), Técnico em Edificações (Bayeux e Campina Grande), Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (Patos), Técnico em Alimentos (Sousa), Técnico em Panificação (Sousa), Técnico em Programação de Jogos Digitais (Campina Grande),Técnico em Rede de Computadores (Bayeux) e Técnico em Eletroeletrônica (Patos).

Para realizar a matrícula o candidato deverá comparecer a uma Unidade do SESI até o dia 20 de janeiro, munido dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento; 02 fotos 3×4 (com o nome do aluno); Cópia do Registro Geral (RG) do aluno e do responsável legal; Cópia do Cadastro da Pessoa Física (CPF) do aluno e do responsável legal; Comprovante de residência; Declaração de conclusão do 9º Ano – (para confirmação da matrícula, com validade de trinta dias para apresentação do Histórico Original) e Laudo Médico para Pessoas com Deficiência (PCD).

Já a matrícula no curso técnico do SENAI será mediante documento enviado pelo SESI com lista de alunos selecionados para cada curso através de desempenho escolar do ano letivo 2017.

Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone: (83) 2101-5336 ou nos seguintes endereços:

Escola Corálio Soares de Oliveira

Rua João XIII, 145 – Bairro SESI -CEP: 58305-470 – Bayeux-PB – Fone: (83) 2108-8750

Escola Dionísio Marques de Almeida

Rua Manoel Torres, 220 – CEP: 58706-510 – Jardim Brasil, Patos-PB – Fone: (83) 3421-2628

Escola João Rique Ferreira

Escola José de Paiva Gadelha

Rua José Fagundes de Lira – Gato Preto – Sousa – PB – CEP 58802-180 – Fone: (83) 3522-2828 – (83) 3522-2829

Da Redação com Ascom