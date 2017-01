Durante posse do pai, Daniella diz que Governo do Estado é omisso na segurança de CG

A deputada estadual, Daniella Ribeiro, afirmou que o pai, Enivaldo Ribeiro, vai ser um grande parceiro na gestão de Romero Rodrigues à frente da Prefeitura Municipal Campina Grande, pelos próximos quatro anos, por ser um político que é inquieto e que gosta de trabalhar intensamente.

Ela disse que vai estar à disposição da cidade, nos trabalhos legislativos na Casa de Epitácio Pessoa, defendendo os interesses da mulher, mas lutando por questões prioritárias e urgentes para Campina Grande.

Daniela explicou que vai discutir efusivamente a qualidade da água que abastece Campina e as vias para que não aconteça um colapso no abastecimento.

Ainda, a parlamentar do PP disse que a questão da Segurança Pública em Campina Grande será bastante cobrada, já que para ela, existe na cidade “um descaso total com relação a um plano de segurança por parte do Governo do Estado”, e vai lutar para que não haja mais omissão por parte dos responsáveis.

