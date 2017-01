Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa na região do Vale do Mamanguape

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho realizado por agentes investigativos da 7ª Delegacia Seccional, com sede em Mamanguape, prendeu em flagrante Leonardo Ferreira Davi e Davi Alexandre dos Santos Silva.

Eles estavam portando mais de cinco quilos de maconha e ainda crack, cocaína e outros objetos utilizados no comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com o delegado Marcos Paulo Sales, os dois presos fazem parte de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas na região do Vale do Mamanguape. Juntamente com a dupla, ainda foi apreendido um adolescente.

“Na semana passada, já tínhamos prendido outro integrante desse grupo. Eles atuam comercializando entorpecentes em vários bairros de Mamanguape, e na tarde desta quarta-feira (4), conseguimos realizar essa prisão em flagrante”, disse a autoridade policial.

Os presos foram encaminhados para a sede da 7ª Delegacia Seccional, onde foram ouvidos em depoimento.

Em seguida, foram encaminhados para unidades prisionais, onde deverão aguardas as decisões Judiciais.

Da Redação com Secom/PB