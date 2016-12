Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em João Pessoa

A Força Tática do 1º batalhão, sob o comando do tenente Márcio Alcântara, prendeu dois suspeitos em flagrante com mais de 40 pedras de crack, cápsulas de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro trocado e um revólver calibre 38, nessa segunda-feira (26), na comunidade do Gadanhe, no bairro do Padre Zé, em João Pessoa.

Os dois homens, de 34 e 22 anos, estavam em um carro, que foi abordado na entrada da comunidade.

Foto: Secom/PB

Os dois foram levados para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, juntamente com uma mulher que estava com eles no veículo. Ela prestou depoimento e foi liberada.

Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas.

Somente neste mês de dezembro, a Força Tática do 1º Batalhão já apreendeu mais de 20 kg de drogas na zona norte da Capital, com destaque para a apreensão de mais de 12 kg de crack e maconha no bairro do Varadouro.

Secom/PB